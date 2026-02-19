El izquierdista Balcázar, nuevo presidente interino de Perú

El Congreso de Perú ha proclamado a José María Balcázar como presidente interino, apenas un día después de que José Jerí haya sido destituido en una moción de censura convocada a raíz de dos investigaciones abiertas contra él por un supuesto caso de tráfico de influencias.

El candidato respaldado por la bancada del izquierdista Perú Libre ha asumido, por tanto, la presidencia interina al conseguir 64 votos frente a los 46 obtenidos por Maricarmen Alva, presentada por la bancada de Acción Popular (centroderecha) y que aparecía como la gran favorita.

Balcázar ha sido elegido en segunda votación, debido a que ninguno de los cuatro candidatos presentados en la víspera había obtenido los 59 apoyos requeridos para hacerse con el cargo. En ese momento, Balcázar y Alva obtuvieron 46 y 43 votos respectivamente en una primera vuelta, seguidos muy por detrás por Héctor Acuña, apoyado por Honor y Democracia (derecha), con trece papeletas; y Edgar Reymundo, en representación del Bloque Democrático Popular, de centroizquierda, con siete.

Según el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en esta última votación se depositaron 113 papeletas frente a las 117 de la primera, toda vez que los diputados del Bloque Democrático Popular han decidido abstenerse en la segunda.

El pasado martes, el presidente Jerí fue destituido tras perder la votación sobre su permanencia en el cargo con 75 votos frente a 24 y tres abstenciones. De hecho, se enfrentaba a siete mociones de censura en su contra tras ser objeto de dos investigaciones por tráfico de influencias. Su salida se produce a apenas dos meses de las elecciones generales, programadas para el 12 de abril.