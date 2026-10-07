Jaguar abre una nueva era con el Type 01, un eléctrico de 1.030 CV que sale a la venta desde 165.000 euros

Jaguar presenta el Type 01, un nuevo GT eléctrico de lujo de cuatro puertas con el que la marca británica inaugura una nueva etapa y recupera su apuesta por modelos de marcado carácter, con un diseño de inspiración retro combinado con tecnología eléctrica de altas prestaciones.

Sus 1.030 CV de potencia y 1.365 Nm de par, logrados con la experiencia de la marca en la Fórmula E, lo convierten en el vehículo más potente de la historia de Jaguar, capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,2 segundos y pasar de 100 a 180 km/h en apenas cuatro.

Los pedidos para este nuevo modelo, que se diseña, desarrolla y fabrica en Reino Unido, se abrirán a principios del año próximo, con un precio de partida de 165.000 euros, y una amplia gama de colores y acabados. Entre ellas figura la especificación Design Vision, concebida como la interpretación más fiel del diseño original del modelo, así como la colección limitada Chromatic Moments, de la que únicamente se producirán sesenta unidades a nivel mundial.

El nuevo Jaguar Type 01 | Jaguar

"Desde su espectacular diseño hasta su cautivadora conducción, el Type 01 destila la esencia de Jaguar en un vehículo para una nueva era", ha señalado el director general de la compañía, Rawdon Glover, sobre el que es el primer modelo de producción de Jaguar desarrollado bajo la nueva filosofía denominada modernismo exuberante.

Así pues, su diseño se caracteriza por una línea de techo baja, un capó alargado, un voladizo delantero corto y un trasero extendido, además de llantas de hasta 23 pulgadas. Los faros LED digitales, con una altura de solo 84 milímetros y 17.000 píxeles por unidad, completan la identidad visual del Type 01, mientras que las puertas sin marco y las superficies exteriores limpias buscan mantener la imagen minimalista del modelo.

Pero además, con una longitud de 5,23 metros y una altura de 1,40 metros, el nuevo GT presenta una silueta especialmente baja para un vehículo eléctrico de estas características y alcanza un coeficiente aerodinámico de 0,23 que lo sitúa como el vehículo "más aerodinámico de la historia" de la marca británica.

El habitáculo

El interior reproduce la filosofía de diseño exterior mediante una columna central que recorre longitudinalmente el habitáculo y divide el espacio en cuatro zonas individuales. Frente al conductor se sitúa una pantalla OLED de 24 pulgadas que integra la instrumentación y el sistema de infoentretenimiento, mientras que una segunda pantalla táctil de siete pulgadas permite acceder a los principales controles.

Interior del nuevo Jaguar Type 01 | Jaguar

El sistema de sonido Jaguar Immersive Sound System incorpora una panoramic soundbar que recorre toda la anchura del vehículo, junto con altavoces integrados en los asientos delanteros; y el tradicional retrovisor interior se sustituye por una pantalla ClearSight conectada a una cámara trasera.

El equipamiento incluye asientos delanteros eléctricos con doce posiciones, climatización y función de masaje, además de asientos traseros calefactados y techo panorámico de cristal. El maletero ofrece más de 450 litros de capacidad, que pueden ampliarse hasta los mil una vez abatidos los asientos traseros.

La batería

El Type 01 está construido sobre la nueva plataforma eléctrica JEA y presenta una arquitectura de 850 voltios y batería de 118 kWh de capacidad útil. La marca prevé una autonomía de hasta 720 kilómetros, que caería hasta los 515 kilómetros a velocidad constante de autopista.

En materia de carga, el modelo puede recuperar hasta 321 kilómetros de autonomía en 13 minutos mediante un cargador de corriente continua de 350 kW, y puede pasar de una carga del 10% al 80% en apenas 22 minutos.