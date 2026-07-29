Japón contabiliza por ahora 13 muertos por el terremoto que llegó a activar la alerta de tsunami

Al menos trece personas han fallecido a causa del fuerte terremoto que sacudió ayer Japón, al que siguió otro temblor también de magnitud importante, y que obligó inicialmente a activar una alarma por riesgo de tsunami que posteriormente fue retirada.

Lo ha confirmado la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, que ha dado cuenta también de que los seísmos dejan daños "generalizados", en forma de edificios derrumbados, incendios y estragos en las carreteras de la zona afectada por el terremoto.

Entre esos daños de los que ha hablado la dirigente japonesa está el derrumbamiento de la segunda planta de un centro comercial, donde numerosas personas quedaron atrapadas. Allí, según la prefectura de Kumamoto, al menos dos chicas de veinte años perdieron la vida.

En la misma prefectura, según la cadena japonesa Asahi, también acabó falleciendo una persona que había sido trasladada al hospital una vez localizada entre los escombros de su vivienda.

Más de 50 heridos

Junto con ello, los seísmos de intensidad 7,1 y 6,1 en la escala de Richter en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, dejan más de medio centenar de heridos, de los que una decena proceden de una residencia de ancianos de la ciudad de Yatsushiro.

En paralelo, unas 48.000 viviendas se han visto afectadas por un apagón y otras 500 han sufrido cortes en el suministro de gas, mientras la llegada de agua a las casas también se ha interrumpido, según el portavoz del gobierno nipón.

Sin riesgo para las centrales nucleares

El país nipón registró hace quince años un enorme tsunami a causa de un devastador terremoto que superó los nueve puntos y desencadenó olas gigantescas de más de 40 metros de altura, lo que provocó la tragedia nuclear de Fukushima.

En esta ocasión, la compañía eléctrica de Kyushu ha descartado problemas en la central nuclear de Sendai, en Kagoshima, así como en la de Gnekai, en la prefectura de Saga.