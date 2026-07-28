Japón registra un fuerte terremoto que obliga a activar la alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7,1 en la escala de Richter ha sacudido la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, y ha obligado a emitir una alerta de tsunami en zonas del suroeste del país.

Según ha indicado la Agencia Meteorológica de Japón, el epicentro del seísmo se encuentra frente a la isla de Kyushu, con un hipocentro situado a una profundidad de 10 kilómetros.

En este contexto, las autoridades han pedido a la población mantenerse alejada de la zonas costeras en la medida de lo posible y han hecho hincapié en que se trata de un terremoto de fuerte intensidad.

El país nipón registró hace quince años un enorme tsunami a causa de un devastador terremoto que superó los nueve puntos y desencadenó olas gigantescas de más de 40 metros de altura, lo que provocó la tragedia nuclear de Fukushima.