El jefe del Pentágono defiende que EEUU debería haber "ejecutado" a los presos de Guantánamo implicados en el 11-S

Un día después de su visita a la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, en suelo cubano, el secretario de Defensa de la administración Trump ha abordado la situación de las quince personas retenidas en su prisión para concluir que ya deberían haber sido "ejecutadas" por su relación con los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Así lo ha dicho Pete Hegseth durante una rueda de prensa en Florida, a pesar de que los propios datos del gobierno estadounidense revelan que a principios del año pasado solo dos de esos quince presos habían sido condenados por tribunales militares y que los procesos contra otros siete siguen abiertos.

Protestas para exigir el cierre de la cárcel de Guantánamo y la liberación de sus presos | Tayfun Salci

La cárcel de Guantánamo fue establecida por Estados Unidos tras los atentados del 11-S y llegó a contar con 800 presos. Los sospechosos de ser milicianos islamistas fueron encarcelados allí durante años, a veces incluso sin haber sido sometidos a juicio, lo que ha desatado numerosas críticas y denuncias de tortura por parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos.