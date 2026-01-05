Un joven de madre y abuelos catalanes y residente en Suiza es uno los fallecidos en Crans-Montana

Imagen de los servicios de emergencia en el lugar del incidente en Suiza.

Un joven de 18 años, de madre y abuelos catalanes figura entre las 40 víctimas mortales del incendio registrado durante una fiesta de Nochevieja en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón suizo de Valais, una de las peores tragedias ocurridas en el país en los últimos años.

Según ha informado RTVE, se trata de Joaquim Van Thuyne Daniel, nacido y residente en Suiza. Era hijo de una catalana y de un ciudadano suizo. Su abuelo materno fue directivo de Nestlé Europa y residió durante años en el país helvético, donde su hija contrajo matrimonio.

En una esquela publicada en La Vanguardia, la familia ha anunciado que el joven será enterrado en Lausana (Suiza) y, posteriormente, se celebrará una misa funeraria en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Entre los fallecidos figuran 21 ciudadanos suizos, nueve franceses —incluida una mujer con doble nacionalidad franco-suiza y una persona con triple nacionalidad franco-israelí-británica—, seis italianos —uno de ellos con ciudadanía emiratí—, así como una mujer belga, una portuguesa, un rumano y un turco, de acuerdo con la información publicada por la Policía de Valais en su página web.

El incendio dejó además 119 personas heridas, entre las que se encuentran más de 70 ciudadanos suizos, 14 franceses, 11 italianos, varios serbios y personas de otras nacionalidades, según datos del Instituto de Medicina Forense de Valais.

Una vez concluida la fase preliminar de la investigación, la Policía anunció que no solicitará medidas coercitivas contra los dos gerentes del establecimiento. Las autoridades explicaron que, por el momento, no existen indicios de que los investigados puedan eludir el proceso penal o huir de posibles sanciones.