Los jóvenes líderes de AmChamSpain analizan en el W Barcelona las claves de la experiencia de cliente en el sector del lujo

Los jóvenes líderes de AmChamSpain analizan en el W Barcelona las claves de la experiencia de cliente de lujo

Más de 50 jóvenes profesionales participaron en el hotel W Barcelona en una nueva sesión del programa Young Leaders Network (YLN) de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España (AmChamSpain), centrada en el papel de la experiencia de cliente como elemento diferenciador en el sector del lujo.

Bajo el título Luxury in Action: When Brand Meets the Guest Experience, el encuentro reunió a representantes de distintas empresas con el equipo directivo del establecimiento para analizar cómo una marca puede trasladar su propuesta de valor a la experiencia del cliente y consolidar así una ventaja competitiva a escala internacional.

La jornada estuvo dirigida por el director general del W Barcelona, Peter Schickling, y la directora de Ventas, Jeannine Perié, quienes expusieron las claves para construir una experiencia personalizada y coherente con la identidad de la marca. Ambos destacaron la importancia de la innovación, la gestión de equipos multiculturales y el fortalecimiento de la cultura corporativa para mantener el posicionamiento en el segmento del lujo.

"El lujo hoy ya no se define por lo que se ofrece, sino por cómo se hace sentir a cada huésped. Una experiencia memorable se construye desde una cultura interna sólida", afirmó Schickling durante la sesión.

Por su parte, la directora ejecutiva de AmChamSpain, Aida Casamitjana, puso en valor este tipo de iniciativas como herramienta para impulsar el desarrollo profesional de las nuevas generaciones de directivos y destacó que la excelencia empresarial constituye una fuente de aprendizaje independientemente del sector de actividad.

La sesión forma parte de la séptima edición del programa Young Leaders Network, una iniciativa que reúne actualmente a 116 profesionales procedentes de 70 empresas asociadas a AmChamSpain y pertenecientes a 15 sectores, entre ellos tecnología, finanzas, consultoría, energía y salud. La edición de este año está liderada por la directora general de Bristol Myers Squibb en España, Sandra Orta, y el presidente de Google Iberia, Lino Cattaruzzi.

El encuentro concluyó con un debate sobre la evolución de las expectativas de los clientes en la industria hotelera y una sesión de networking celebrada en las terrazas del W Barcelona, con el objetivo de fomentar el intercambio de experiencias y fortalecer las relaciones entre los futuros líderes del tejido empresarial transatlántico.