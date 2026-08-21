El juicio por la muerte de Maradona, alterado por una confusión con el historial médico

El juicio por la muerte del exfutbolista argentino Diego Armando Maradona podría postergarse durante unos días debido a una supuesta confusión de su historial médico con el de su padre.

En concreto, los resultados de los análisis renales que se estaban utilizando para valorar su estado de salud corresponderían a su progenitor, también llamado Diego y fallecido cinco años antes, pero se habrían atribuido por error a la leyenda del fútbol.

En el marco de un caso que pretende esclarecer si hubo errores médicos en la atención domiciliaria del futbolista, desaparecido en 2020 tras someterse a una operación en el cerebro, hay hasta siete profesionales de la salud sentados en el banquillo en Buenos Aires. Se trata del médico personal de Maradona, su psiquiatra, un psicólogo, otro médico, el coordinador médico de la aseguradora sanitaria y dos cuidadores.

La fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por cinco hijos del exfutbolista piden penas de hasta 25 años de cárcel, desde el convencimiento de que el equipo médico fue "deficiente", "temerario" e "indiferente" ante el deterioro de su salud, basándose en el informe de la Junta Médica Interdisciplinaria.

Se trata de la segunda vez que se inicia este juicio, después de que el año pasado tuviese que suspenderse debido a que una de las tres juezas del tribunal fue suspendida por su participación en un documental no autorizado sobre el juicio.