Julio Iglesias cumple su amenaza y se querella contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias y la vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz, se verán en los tribunales.

Como ya había anunciado que haría si la líder de Sumar no se avenía a retirar sus palabras en relación con la denuncia presentada —y ya archivada— contra él por antiguas trabajadoras, el músico ha presentado una demanda en el Tribunal Supremo contra la también ministra de Trabajo en la que le reclama 50.000 euros como indemnización por lo que considera una intromisión en su honor.

En concreto, Yolanda Díaz se hizo eco de noticias sobre el caso, que acompañó de textos en los que asumía la veracidad de lo publicado. "Escalofriantes testimonios (...) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente", comentó la dirigente progresista en sus redes sociales, mientras en declaraciones a medios sostuvo que las empleadas del artista internacional "estaban en una posición de inferioridad extrema" frente a las "vulneraciones de derechos humanos" sufridas.

En ese momento, y después de que la fiscalía española rechazase emprender una investigación al tratarse de hechos que no sucedieron en ese país, Iglesias exigió a la número tres de Pedro Sánchez una rectificación pública bajo la amenaza de presentar una querella. No obstante, Díaz ya dejó claro entonces que no dejaría de señalar a quien cree que está vulnerando "la integridad y los derechos" de las trabajadoras: "con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos", sentenció.

Así es que el cantante ha dado ahora el paso, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, de formalizar su demanda. En el anterior escrito de conciliación, ya dejaba claro que pretendía que Díaz se aviniese a reconocer lo indebido de sus manifestaciones, que constituyeron "un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial".