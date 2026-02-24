Julio Iglesias se querellará contra Yolanda Díaz, que se reafirma en sus acusaciones
Denunció sus abusos
La vicepresidenta segunda del gobierno de España habló de los abusos que denunciaron extrabajadoras del cantante y éste exige una rectificación a la que se niega la dirigente política
El cantante Julio Iglesias y la vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz, se verán en los tribunales.
Y es que el músico no ha querido dejar pasar las críticas vertidas por la dirigente de Sumar, quien, a través de las redes sociales y en medios de comunicación, se hizo eco de las denuncias de antiguas trabajadoras de Iglesias. "Escalofriantes testimonios (...) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente", comentó la dirigente progresista sobre la noticia.
En esta circunstancia, y después de que la fiscalía española rechazase emprender una investigación al tratarse de hechos que no sucedieron en este país, Iglesias ha demandado a la número tres de Pedro Sánchez una rectificación pública o presentará una querella por injurias y calumnias.
No obstante, Díaz ya ha dejado claro que no dejará de señalar a quien cree que está vulnerando la "integridad" y "los derechos" de las trabajadoras. "Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos", ha sentenciado a través de sus redes sociales.
