Julio Iglesias se querellará contra Yolanda Díaz, que se reafirma en sus acusaciones

El cantante Julio Iglesias y la vicepresidenta segunda del gobierno de España, Yolanda Díaz, se verán en los tribunales.

Y es que el músico no ha querido dejar pasar las críticas vertidas por la dirigente de Sumar, quien, a través de las redes sociales y en medios de comunicación, se hizo eco de las denuncias de antiguas trabajadoras de Iglesias. "Escalofriantes testimonios (...) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente", comentó la dirigente progresista sobre la noticia.

En esta circunstancia, y después de que la fiscalía española rechazase emprender una investigación al tratarse de hechos que no sucedieron en este país, Iglesias ha demandado a la número tres de Pedro Sánchez una rectificación pública o presentará una querella por injurias y calumnias.

No obstante, Díaz ya ha dejado claro que no dejará de señalar a quien cree que está vulnerando la "integridad" y "los derechos" de las trabajadoras. "Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos", ha sentenciado a través de sus redes sociales.