La Junta de Paz asegura que Israel “solo” se retirará de Gaza cuando Hamás se desarme “por completo”

La Junta de Paz de Gaza ha asegurado que el Ejército israelí “solo” se retirará de la Franja más allá de la denominada Línea Amarilla una vez que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) haya completado su desarme, en el marco del acuerdo anunciado la semana pasada.

“Contrariamente a lo que indican algunas informaciones inexactas”, la retirada de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) estará condicionada al “desarme” completo de Hamás, según ha señalado el organismo internacional creado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La Junta de Paz ha precisado que el compromiso incluye tanto armamento ligero y pesado como los túneles utilizados por las milicias palestinas. El organismo sostiene que esta condición forma parte de los compromisos asumidos por Hamás ante los mediadores del acuerdo.

La declaración se ha producido después de una reunión mantenida en Jerusalén entre el director de la Junta de Paz, el diplomático búlgaro Nicolai Mladenov, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El organismo ha calificado el encuentro de “constructivo y exhaustivo” y ha asegurado que Israel y la Junta de Paz comparten una visión común sobre los objetivos finales del proceso.

“El objetivo es claro y no se pone en duda: el desarme completo en la Franja y la transición de un régimen basado en las armas a un gobierno civil”, ha señalado.

No obstante, la Junta de Paz ha reconocido que alcanzar estos objetivos requerirá tiempo y ha apuntado que el proceso se concretará durante la siguiente fase de aplicación del acuerdo.

El organismo ha subrayado además que los avances dependerán de que todas las partes cumplan sus compromisos dentro del marco pactado.

Por su parte, Mladenov ha advertido de que el proceso entra ahora en “la fase difícil” del acuerdo.

“Poco de lo que hacemos ahora tiene un carácter dramático. Se trata de un trabajo lento, arduo y técnico”, ha explicado en un mensaje difundido en redes sociales tras una jornada de reuniones en Jerusalén.

Sus palabras reflejan la complejidad de la siguiente etapa, centrada en convertir los compromisos políticos alcanzados en medidas concretas sobre el terreno.

Las declaraciones de la Junta de Paz se producen mientras Hamás y Yihad Islámica mantienen una posición diferente sobre el calendario del desarme.

Ambas organizaciones han insistido durante el fin de semana en que sus milicias no entregarán las armas mientras Israel mantenga los ataques sobre Gaza y no comience la retirada de las zonas que permanecen bajo su control en el enclave.

De este modo, el desarme de las milicias y la retirada de las fuerzas israelíes aparecen como dos de los principales puntos de fricción para la aplicación efectiva del acuerdo y el avance hacia la siguiente fase del proceso.