La justicia alemana condena a Ryanair en su pulso con eDreams

La justicia alemana ha dado un nuevo revés a Ryanair en el marco de su prolongado conflicto con la agencia de viajes online eDreams. El Tribunal Regional de Hamburgo ha multado a la aerolínea irlandesa con 10.000 euros por incumplir una orden judicial dictada en mayo de 2025 que le obligaba a retirar de su página web determinadas cláusulas consideradas ilegales.

El juez considera a la compañía “culpable” de no haber ejecutado las medidas cautelares impuestas y subraya que, como gran aerolínea europea, dispone de medios suficientes para cumplirlas. La defensa de Ryanair alegó que el retraso en la aplicación del fallo estaba “fuera de su control”, un argumento que no convenció al tribunal. Desde eDreams celebraron la decisión judicial y acusaron a la aerolínea de “despreciar el Estado de derecho” y de repetir una estrategia de incumplimiento en “múltiples jurisdicciones europeas”.

En una segunda resolución, el mismo tribunal se pronunció ya contra varias de las políticas comerciales de Ryanair, en el origen de su enfrentamiento con la agencia española.

Sentencias que se producen pese a que, en los dos últimos años, Ryanair ha alcanzado acuerdos con alrededor de una quincena de agencias de viajes online para permitirles el acceso a su base de datos. Sin embargo, el conflicto con eDreams sigue abierto y se ha intensificado. La aerolínea también ha sido sancionada recientemente en otros países: en diciembre, la Autoridad Italiana de la Competencia le impuso una multa de 256 millones de euros y, en España, el Ministerio de Consumo la sancionó con 108 millones por infracciones graves de la normativa de protección de los consumidores.

La aerolínea redobla sus críticas al control aéreo europeo

En paralelo a este frente judicial, Ryanair ha vuelto a cargar públicamente contra los proveedores europeos de control del tráfico aéreo (ATC), a los que responsabiliza de los retrasos sufridos por más de 600.000 de sus pasajeros durante las pasadas Navidades. La compañía denunció que, entre el 22 y el 31 de diciembre de 2025, más de 3.200 vuelos se vieron afectados por retrasos “totalmente evitables” debido a la falta de personal en los centros de control, especialmente en España y Francia, que concentraron el mayor número de incidencias.

El CEO de Ryanair, Eddie Wilson, calificó la situación de “inaceptable” y acusó a la Comisión Europea y a su presidenta, Ursula von der Leyen, de no impulsar una reforma del sistema de control aéreo que garantice la libertad de circulación de los ciudadanos de la UE. La aerolínea sostiene que la mala gestión del ATC se repite año tras año en los periodos de mayor afluencia y ha instado a los pasajeros afectados a presionar a sus gobiernos para exigir cambios urgentes.

Así, mientras Ryanair afronta nuevas condenas judiciales por sus prácticas comerciales y su conflicto con las agencias de viajes, la compañía mantiene una dura ofensiva contra las instituciones europeas y los gestores del tráfico aéreo, a los que señala como responsables de buena parte de los problemas que afectan a sus pasajeros.