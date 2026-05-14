La justicia suspende las sanciones de EEUU contra la relatora de la ONU para Palestina

Un juez federal de Estados Unidos ha dejado en suspenso las sanciones que la administración Trump impuso a la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, debido a sus críticas a Israel.

Para el juez de distrito Richard Leon, no solo se trata de una medida "excesiva" y que ataca la libertad de expresión de Albanese, según el documento judicial al que ha tenido acceso Europa Press, sino que además la orden ejecutiva invocada no encaja con el motivo de su sanción.

Ese documento se enfoca en quienes colaboren con el Tribunal Penal Internacional en la detención de personas protegidas, pero la alto cargo de la ONU "no ha hecho más que hablar". "Ni trabaja para el tribunal ni tiene capacidad alguna para dirigir sus acciones", por lo que "la única forma" en la que podría haber participado en tales esfuerzos "es ofreciendo su opinión y recomendación no vinculantes; es decir, ¡hablando!", esgrime el juez en su resolución.

Y, tras censurar que las autoridades estadounidenses pretendan "castigar" a la relatora "simplemente" por opiniones no vinculantes, ha argumentado que "proteger la libertad de expresión siempre redunda en el interés público". "Incluso cuando las opiniones de un individuo son hirientes", zanja.