Kosovo, a por las terceras elecciones en un año y medio

Kosovo tendrá que celebrar nuevamente elecciones parlamentarias, las terceras en menos de un año y medio, a la vista de que continúa sin ser capaz de elegir a un presidente.

Transcurrido el plazo legal para hacerlo, el Parlamento kosovar ha quedado automáticamente disuelto sin que haya habido consenso para nombrar al sucesor de Vjosa Osmani. Así pues, en un plazo de 45 días habrá nueva llamada a las urnas.

En Kosovo, la elección del presidente requiere la aprobación de dos tercios de la cámara, lo que fuerza al gobierno a proponer candidatos que sean también aceptables para la oposición.

No obstante, ninguna de las dos mujeres que planteó el primer ministro de Kosovo, Albin Kurti, fue tenida en cuenta. Se trataba de Feride Rushiti, defensora de los Derechos Humanos y activista que lideró la causa a favor de las víctimas de la Guerra de Kovoso, y Hatixhe Hoxha, experta en educación y diputada del Partido Democrático de Kosovo.

De este modo, a pesar de que su partido —el izquierdista Vetevendosje— cuenta con mayoría absoluta, se ve abocado de nuevo a la carrera electoral al no obtener el respaldo necesario para designar presidente.