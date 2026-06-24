Libia liberará a los diez activistas de la Flotilla tras un mes detenidos

Después de un mes detenidos en Libia, los diez activistas de la caravana que llevaba ayuda humanitaria para Gaza por carretera serán liberados. La Global Sumud Flotilla, la organización de la que forman parte, ha recibido ya confirmación de que cuatro de ellos se encuentran ya en Túnez y de que los otros seis "están en proceso de liberación".

Un tunecino, dos italianos y un uruguayo han sido los primeros en salir del país africano; mientras se aguarda que una española, una estadounidense, una polaca, dos argentinos y una portuguesa lo puedan hacer también "en las próximas 24 horas".

Todos ellos fueron capturados por las autoridades que gobiernan en el este de Libia cuando trataban de negociar el paso de la ayuda humanitaria. De los 200 integrantes del convoy, el Ejército Nacional Libio se llevó contra su voluntad a estas diez personas que ahora serán deportadas "en cumplimiento de la decisión emitida por el fiscal general del Tribunal de Apelación de Bengasi", según ha señalado el ministerio de Exteriores de la administración paralela libia.

Tras celebrar esta buena noticia, la organización humanitaria ha recordado a los casi 10.000 presos políticos palestinos y a las decenas de miles de personas retenidas injustamente en centros de detención en todo el mundo: "nadie será libre hasta que todos seamos libres".