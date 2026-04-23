La muestra “Galicia Bella” lleva a Montevideo un recorrido visual por la esencia de Galicia

Inauguración de la exposición en Punta del Este, el pasado mes de enero

La muestra fotográfica "Galicia Bella" llegará a Montevideo el próximo 29 de abril con una propuesta cultural que invita a descubrir la riqueza paisajística, histórica y humana de la comunidad, a través de 46 fotos que muestran a Galicia en diferentes dimensiones. Desde su riqueza cultural, naturaleza, festividades, rutas del Camino de Santiago y arquitectura.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 29 de mayo en el Mirador de la Intendencia, reúne una selección de fotografías que recorren desde los acantilados y costas gallegas hasta sus caminos y tradiciones, reflejando una identidad profundamente vinculada al mar, la memoria y su gente.

La inauguración, prevista entre las 18:00 y las 20:00 horas, del próximo 29 de abril contará con un brindis con vino gallego y la participación de artistas de folclore de las colectividades gallegas en Uruguay, en una jornada de encuentro con la diáspora.

El acto contará además con la presencia de la consejera de Política Social e Igualdad de la Xunta de Galicia, Fabiola García Martínez.

"Galicia Bella" se presenta como una oportunidad para acercarse a la cultura gallega en un enclave privilegiado de la capital uruguaya, combinando arte, tradición y encuentro comunitario.