La líder del Partido Socialdemócrata renuncia a formar gobierno en Suecia pese a la mayoría de izquierdas

La líder del Partido Socialdemócrata de Suecia, Magdalena Andersson, ha comunicado este lunes su incapacidad para formar gobierno, al no obtener suficientes apoyos parlamentarios a pesar de la escueta mayoría lograda por las formaciones de izquierda en las urnas el pasado día 13.

De hecho, ya ha trasladado al Parlamento que "no se dan las condiciones" para que pueda cerrar un acuerdo, de modo que su presidente —que lo es en virtud de un acuerdo entre el Partido de la Izquierda y el Partido Moderado— deberá designar a otro candidato que trate de conformar un ejecutivo y pueda convertirse así en primer ministro de Suecia después de la dimisión de Ulf Kristersson.

Precisamente ese acuerdo para designar al presidente de la cámara está en el trasfondo de la decisión de Andersson, que ha visto cómo los treinta diputados del partido izquierdista han apoyado al principal partido del bloque de derechas para dirigir el Riksdag.

Los resultados de las elecciones del pasado día 13 dieron una mayoría ajustada al bloque de cuatro partidos encabezados por los socialdemócratas, que obtuvieron 99 escaños que se sumarían a los 30 de la Izquierda, los 25 de los centristas y los 22 de los verdes. Frente a esos 176 representantes, las cuatro formaciones del bloque de derechas alcanzaron 173: los moderados cosecharon 70, por 62 de los demócratas, otros 22 de los democristianos y 19 de los liberales.