Maldivas proyecta un nuevo complejo de lujo con residencias y puerto deportivo

Nuevo desarrollo

La promotora emiratí Eagle Hills acuerda con el gobierno maldivo un desarrollo de hoteles, viviendas y puerto deportivo que supera los 10.000 millones de euros

Nuevo residencial de lujo en Maldivas
Nuevo residencial de lujo en Maldivas | Eagle Hill

Maldivas, que ha construido su industria turística en torno a visitantes de alto poder adquisitivo, quiere convertir ahora a una parte de ellos en propietarios.

Nuevas viviendas de lujo en Maldivas
Nuevas viviendas de lujo en Maldivas | Eagle Hill

Y, para ello, el gobierno del archipiélago y la promotora emiratí Eagle Hills han acordado las principales condiciones comerciales para desarrollar un nuevo distrito de lujo con residencias, hoteles y puerto deportivo: Maldives Waterfront and Marina.

La dimensión económica de este nuevo desarrollo, que ampliará el tradicional modelo maldivo de complejos hoteleros con viviendas de alta gama, supera los 10.000 millones de euros durante sus distintas fases. 

Nuevo proyecto 

El nuevo proyecto combinará residencias de alta gama y viviendas asociadas a marcas internacionales con comercios, restaurantes y espacios de bienestar, a lo que se suma una marina y dotada con servicios para embarcaciones. Pero no solo: dentro de una propuesta que aúna turismo y vida residencial, incorporará también servicios educativos y sanitarios.

Nuevo desarrollo previsto en Maldivas
Nuevo desarrollo previsto en Maldivas | Eagle Hill

Mientras se van dando pasos para levantar esta pequeña ciudad, la web comercial de la promotora permite ya registrar interés por apartamentos de uno a tres dormitorios o por villas de 250, 350 y más de 400 metros cuadrados.

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