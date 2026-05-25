Lula, en tratamiento de radioterapia a cuatro meses de las elecciones

El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, ha comenzado hoy mismo a recibir un tratamiento de radioterapia complementario a la intervención médica de hace un mes, en la que se le retiró un carcinoma de la cabeza.

Según el centro que lo atiende, el hospital Sirio-Libanés de Brasilia, se trata de una terapia superficial y preventiva en el cuero cabelludo que no impedirá que el mandatario continúe con su actividad diaria.

Sin embargo, a cuatro meses de las elecciones, las quince sesiones de radioterapia pondrán el foco sobre la salud de Lula, de 80 años de edad.

Lula ya ha anunciado públicamente que tratará de revalidar el cargo, después de tres mandatos al frente del país, y se prevé que Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente condenado, sea su principal oponente por el flanco derecho.