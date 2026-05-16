Brasil recurre al capital privado para reforzar su músculo portuario con 1.600 millones de euros

Brasil ha abierto una nueva fase de inversión portuaria. Con el objetivo de reducir uno de los cuellos de botella para su economía exportadora, el gobierno del país sudamericano ha formalizado más de una veintena de instrumentos contractuales vinculados a terminales de uso privado con una inversión que ronda los 1.600 millones de euros.

Se trata de un paquete que permite habilitar nuevas inversiones privadas en infraestructuras repartidas por distintos puntos del país. Según el reparto notificado por el ejecutivo brasileño, la zona este es la que concentra mayor carga, con 642 millones de euros en el norte y 591 en sur, pero la distribución atiende a los diferentes corredores en aras de ampliar los nodos logísticos. El caso más relevante, por su escala, es el de Rio Grande do Sul, donde también está proyectada una nueva planta industrial de celulosa. Dentro de ese programa, además, la parte específicamente portuaria incluye la implantación de dos nuevos terminales de uso privado, en Rio Grande y Barra do Ribeiro, con inversiones estimadas en algo más de 240 millones de euros.

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Estas operaciones se están llevando a cabo simultáneamente a otras intervenciones de dragado, como las llevadas a cabo en Suape, en Pernambuco, orientadas a que las dársenas puedan recibir buques de mayor tamaño.

Además, el gobierno brasileño mantiene en cartera varios procesos de concesión y arrendamiento que pueden elevar de forma significativa el volumen de inversión privada en los próximos años. El más relevante es el gran terminal de contenedores previsto en el puerto de Santos, considerado el principal nodo portuario de Brasil y uno de los activos logísticos más estratégicos de América Latina.

Con estas operaciones, el gobierno que dirige Lula da Silva está tratando de desplazar parte del peso inversor desde el presupuesto público hacia el capital privado para modernizar las dársenas y corredores de exportación de un país que es uno de los grandes proveedores mundiales de materias primas agrícolas, minerales, celulosa y energía.