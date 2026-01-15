Un nuevo puerto deportivo en Andalucía con hoteles y campo de golf

El plan para construir un puerto deportivo en Playa Granada, en el municipio andaluz de Motril, ha recibido luz verde aunque con unas pequeñas modificaciones que reducirán el número de amarres hasta cerca de medio millar.

Se trata de una marina deportiva que se construirá en el interior de la primera línea de playa, con lo que se abrirá una zona de aproximadamente dos millones de metros cuadrados que permitirá albergar hoteles, una zona residencial y equipamiento de ocio, además de un campo de golf de 18 hoyos.

Se trata de un atractivo proyecto diseñado por el equipo de arquitectura e ingeniería que lideran Vicente Guallart y Luis Cepedano, y que ha convencido al 64% de los propietarios de los terrenos para que se lleve adelante únicamente con esa pequeña reducción del puerto, que, a juicio de la junta, harn que resulte "más atractivo" para los inversores al poder ejecutarse más rápido.

Al respecto, el gobierno local ha celebrado un acuerdo que convertirá a la ciudad andaluza en "un referente turístico nacional e internacional", tal y como ha destacado su alcaldesa, Luisa García Chamorro.