Macron, recibido con honores en la primera visita de estado de un presidente francés a España desde 2009

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, acompañado por la primera dama, Brigitte, ha sido recibido con todos los honores por los reyes de España, Felipe VI y Letizia, en el arranque de la que es la primera visita de estado de un mandatario galo al país ibérico desde 2009.

Visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a España | Europa Press

Los Reyes han dado la bienvenida en el Palacio Real a Macron y su mujer, a quienes han recibido a pie de coche con un cálido saludo. A continuación, los cuatro se han dirigido a la tribuna de honor, desde donde han podido escuchar los himnos de Francia y España acompañados por una salva de 21 cañonazos.

Visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a España | Europa Press

Una vez completados los actos protocolarios en relación con los mandos militares, se han acercado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien Macron ha saludado de forma afectuosa con dos besos, el ministro de Exteriores, los presidentes de Congreso y Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Visita del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a España | Europa Press

A continuación, el matrimonio Macron partió hacia el Palacio de la Zarzuela para un almuerzo y un encuentro bilateral entre ambos jefes de Estado. De cara a esta noche, regresarán al Palacio Real, donde los Reyes ofrecerán una cena de gala en su honor a la que asistirán un centenar de invitados y cuyo menú será preparado por el chef Joan Roca.

Tratado de amistad

Esta visita llega apenas unos días después de que el Tribunal Constitucional ratificase el tratado de amistad firmado por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, que había sido recurrido por el Senado a través de la mayoría absoluta del PP.

La polémica giraba en torno a su artículo 2.4, que prevé la participación recíproca de un ministro en el consejo del otro país. Para el principal partido de la oposición, esta disposición contravendría la Carta Magna, pero el alto tribunal dio por válido el acuerdo sellado entre Francia y España para precisar que esa participación tendría lugar en una reunión "distinta y separada" del propio órgano, pero con la participación de todo el gobierno.

Su ratificación por parte del Senado —el Congreso ya hizo lo propio— se debate esta misma tarde.