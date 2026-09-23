El Constitucional avala el tratado de amistad con Francia antes de la visita de Macron

El Tribunal Constitucional ha avalado el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, recurrido por el Senado a través de la mayoría absoluta del PP, al no apreciar inconstitucionalidad en el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en la reunión del gobierno español.

Este pronunciamiento llega una semana antes de la visita a España del presidente galo, Emmanuel Macron, que será recibido tanto por Pedro Sánchez como por el rey Felipe VI, y después de más de un año aguardando que la citada alianza pueda ser ratificada.

La polémica giraba en torno al artículo 2.4, que prevé la participación recíproca de un ministro en el consejo del otro país. Para el PP, esta disposición contravendría la Carta Magna, y el recurso articulado a través de la Cámara alta motivó que los dos países alcanzasen un acuerdo para ceñir esta participación a "los márgenes" del Consejo de Ministros en lugar de en el propio órgano. Sin embargo, esa interpretación no bastó a los populares, dado que no se modificó la redacción del mencionado artículo.

Pese a la lectura del principal partido de la oposición, el Constitucional ha dado por válido ese acuerdo y ha subrayado, de hecho, que se trata de una cuestión "muy asentada en la práctica internacional y, en particular, en la Unión Europea". Así, ha recalcado que se trata de "la celebración de una reunión distinta y separada" del propio Consejo de Ministros.

A partir de este pronunciamiento judicial, el tratado deberá ser votado en el Senado para completar el proceso de ratificación, después de que el Congreso ya le diera luz verde el pasado mes de junio. Por la parte francesa, tanto la Asamblea Nacional como el Senado aprobaron este acuerdo el año pasado.