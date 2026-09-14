Macron visitará España a final de mes con el tratado de amistad pendiente de ratificar todavía

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizará una visita de Estado a España los días 29 y 30 de septiembre, durante la cual será recibido en Moncloa por Pedro Sánchez, y en Zarzuela será agasajado por los Reyes con una cena de gala en su honor.

Desde el ejecutivo han explicado esta cita en el marco de las relaciones de "amistad y cooperación" que mantienen ambos países y del trabajo que realizan para seguir reforzando la relación bilateral en todos los ámbitos.

El jefe de Estado francés acudirá acompañado por su esposa, Brigitte Macron, en un viaje que se produce ocho años después de la visita de los monarcas españoles a París. La visita de vuelta lleva pendiente desde entonces, si bien se ha ido posponiendo por diferentes motivos, incluida la imposibilidad de ratificar definitivamente el Tratado de Amistad entre ambos países.

Tratado

Firmado por Sánchez y Macron en la cumbre celebrada en Barcelona en enero de 2023, la polémica en torno al artículo 2.4, en el que se prevé que un miembro del gobierno pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, ha impedido hasta la fecha su ratificación.

El gobierno de España intentó aprobarlo por primera vez en 2025, pero fracasó por la abstención de Junts y Podemos en el Congreso. Para superar el escollo, un año se llegó a un "acuerdo interpretativo" por el que se invitará a ministros galos a participar en reuniones ad hoc, pero no en el Consejo de Ministros propiamente dicho.

Sin embargo, los de Alberto Núñez Feijóo siguen rechazándolo y se valieron de su mayoría absoluta en el Senado para paralizar temporalmente su entrada en vigor. El PP considera que el mencionado punto es contrario a la Constitución y aprobó un requerimiento en la Cámara Alta para pedir al Tribunal Constitucional que se pronuncie al respecto. Si el TC respalda la tesis del gobierno, la votación volvería al Congreso y previsiblemente saldría adelante con los votos favorables de la mayoría de la investidura.

Mientras esto sucede en España, la Asamblea Nacional y el Senado franceses ya dieron luz verde al Tratado en marzo de 2025, de modo que París permanece a la espera.