El maracanazo, la mano de Dios, el 7-1... los momentos que hicieron historia en el Mundial

Mañana arranca el Mundial. Con México como anfitrión del partido inaugural, se trata de la primera Copa del Mundo que se disputará con 48 combinados. La víspera de que las mejores selecciones del planeta inicien su carrera hacia la gloria del fútbol, te proponemos un viaje por algunos de los momentos que han contribuido a agrandar la historia del torneo, desde el maracanazo hasta la mano de Dios o el traumático 7-1 de Alemania a Brasil. ¿Cuántos recuerdas?

El Maracanazo (1950)

Corría el año 1950 cuando Uruguay silenció el estadio de Maracaná en plena final. El partido contra la anfitriona —y favorita— selección brasileña acabó 1-2 para disgusto del país.

Pelé: el nacimiento de una estrella

Brasil encontró su redención solo ocho años después, en el Mundial de 1958. Su primera estrella en la camiseta llegó de la mano de un adolescente llamado Pelé, llamado a convertirse en una leyenda del fútbol mundial.

El gol fantasma de Inglaterra

Ya en 1966, Inglaterra se hace con su primer Mundial, en una final marcada por el célebre gol fantasma de Geoff Hurst.

México'70: del partido del siglo a la mejor parada

Cuatro años después, México fue el escenario de dos momentos imborrables. Del 4-3 entre Italia y la Alemania Federal, conocido como el partido del siglo, a la espectacular parada del portero británico Gordon Banks a Pelé, considerada como la mejor parada de todos los tiempos.

Maradona: la mano de Dios y el gol del siglo

De nuevo México volvió a convertirse en escenario de la leyenda en 1986... por un partido de cuartos de final. Argentina-Inglaterra, minuto 51: Maradona marca un gol con la mano que sube al marcador.

Más allá de ese momento, inmortalizado incluso en forma de canción por Andrés Calamaro, solo cuatro minutos más tarde Maradona demostraba su genialidad con el bautizado como el gol del siglo.

El penalti de Roberto Baggio

California, 1994. El delantero estrella de Italia, Roberto Baggio, enviaba su disparo en la tanda de penaltis por encima del travesaño en el Rose Bowl, convirtiendo así a la canarinha de nuevo en campeona del mundo. Su llanto al término del partido se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia de los mundiales.

De Senegal a Corea del Sur

Ya pasado el cambio de milenio, la sorprendente irrupción de Senegal eliminando a la vigente campeona, Francia, en el partido inaugural fue uno de los hitos de aquel torneo, en el que Corea del Sur apareció como gran revelación al llegar hasta semifinales —no sin polémica arbitral en las eliminatorias contra Italia y España—.

Zidane vs Materazzi

Alemania 2006 dejó una de las escenas más recordadas de la historia del campeonato. Zidane acabaría expulsado en su último partido de corto, la final contra Italia, por un cabezazo a Materazzi. Era el minuto 110 e Italia acabaría alzando el título en los penaltis.

"Iniesta de mi vida"

La narración de José Antonio Camacho del gol de Andrés Iniesta que puso la estrella en la camiseta de la roja aún resuena en la cabeza de muchos aficionados. En la final del Mundial de Sudáfrica, en 2010, y España y Países Bajos estaban a punto de medirse en los penaltis. El gol del manchego en minuto 116 y su recuerdo al desaparecido Dani Jarque dejó una de las imágenes más emotivas de la historia del campeonato.

Alemania-Brasil

La mayor humillación sufrida por Brasil en su historia futbolística y uno de los resultados más impactantes jamás vistos en un Mundial. Alemania bailó a la anfitriona por 7 goles a 1, una noche traumática para los aficionados que llenaban el estadio Mineirão.

Después de Argentina, ¿quién?

Después del Mundial de Qatar en 2022, que sirvió a Messi para poner el broche de oro a su obra en la final Francia-Argentina, el fútbol regresa al continente americano y el pistoletazo de salida se dará mañana desde el Estadio Azteca.

España, Francia, Argentina, Brasil, Inglaterra o Portugal aparecen entre las favoritas, y nombres como los de Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Vinícius Junior o Erling Haaland acapararán todos los focos.