El economista que acertó los últimos Mundiales pronostica una final europea y una sorpresa de Japón

El recuerdo del pulpo Paul, célebre durante el Mundial de Sudáfrica 2010 por acertar los resultados de Alemania, ha encontrado un heredero mucho más sofisticado: el economista alemán Joachim Klement. Con su modelo estadístico, ha acertado el ganador de la Copa del Mundo en todas las ediciones disputadas desde 2014.

Su última predicción apunta ahora a una victoria de Países Bajos en el próximo Mundial. Si el pronóstico se cumple, sería el cuarto acierto consecutivo de un sistema que no se limita a elegir un campeón, sino que también proyecta el desarrollo completo de un torneo ampliado a 48 selecciones.

Entre los resultados más llamativos, el modelo anticipa una victoria de Japón sobre Brasil en segunda ronda, lo cual sería sin duda una de las grandes sorpresas del campeonato. También prevé que Escocia quede eliminada ante Corea del Sur en esa misma fase, en un cruce inesperado dentro del cuadro.

La predicción reserva también un golpe para Inglaterra. Según Klement, la selección inglesa alcanzaría las semifinales, pero volvería a caer frente a Portugal dos décadas después de la eliminación sufrida ante el equipo luso en el Mundial de 2006.

Klement, que pronostica que España caerá derrotada ante Países Bajos, al igual que Francia, sitúa no obstante a la roja como una de las selecciones más opciones de alzarse con el título. "Si tuviera que poner mi dinero en un equipo que no fuera Holanda, sería España", aseguró en una entrevista radiofónica en Argentina, que, por cierto, vería su camino truncado en cuartos frente a la escuadra que lidera Cristiano Ronaldo.