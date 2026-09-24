Marruecos detiene a diez personas por alentar entradas masivas en Ceuta y Melilla

Las autoridades de Marruecos han anunciado la detención de diez personas sospechosas de utilizar las redes sociales para "incitar" a la entrada "masiva" en Ceuta y Melilla.

Prácticamente dos meses después de la avalancha migratoria sobre Ceuta, a la que entraron unas 80.000 personas procedentes de Marruecos en dos días, y ahora que el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha comenzado a señalar a Rabat por lo ocurrido, la dirigencia del país africano ha informado de esta decena de detenciones.

Ha sido la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos la que ha anunciado que, en una serie de operaciones policiales llevadas a cabo "a nivel nacional", se ha arrestado a diez personas "sospechosas de difundir noticias falsas y contenido digital que incitaba a la inmigración irregular masiva" en las ciudades autónomas españolas.

Estas detenciones se producen coincidiendo con la celebración de elecciones legislativas en Marruecos, en las que ha resultado ganador el partido más próximo al rey, el PAM (Partido Autenticidad y Modernidad), en medio de una abstención superior al 60%.