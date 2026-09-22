Pedro Sánchez cambia el paso y acusa ahora a Marruecos de la crisis de Ceuta: "El control fronterizo falló"

Miembros de la Cruz Roja reparten comida a los inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España)

Por primera vez desde que se produjera la avalancha migratoria sobre Ceuta el pasado mes de julio, cuando unas 80.000 personas procedentes de Marruecos entraron en la ciudad autónoma por mar y por tierra, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha responsabilizado al país africano de lo sucedido. "Está claro que su mecanismo de control fronterizo falló", ha sostenido en una entrevista concedida a la CNN en el marco de la asamblea de Naciones Unidas.

Así, casi dos meses después de la crisis, Sánchez ha desvelado que pidió a Marruecos "respuestas y acciones" para que verifique cómo se ha producido esta crisis sin su conocimiento, al igual que ha ocurrido —según mantiene— con la inteligencia española.

En paralelo, el inquilino de Moncloa ha destacado que la relación con el país africano es "positiva" y que se está procediendo a la devolución a su país de origen de las personas que entraron los días 29 y 30 de julio a territorio español. "Lo haremos con dignidad, porque en España los inmigrantes no son ganado, sino seres humanos", ha sentenciado.

En lo que también ha puesto el acento Sánchez es en la "insolidaridad" de varios gobiernos de la Unión Europea durante esta crisis, como Italia, que mantiene suspendido el tratado Schengen.