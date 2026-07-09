MasTec adquiere The Superior Group en una operación de 1.650 millones de dólares

La empresa estadounidense MasTec ha anunciado la adquisición de The Superior Group, uno de los mayores contratistas eléctricos de Estados Unidos, en una operación valorada en aproximadamente 1.650 millones de dólares. La compra permitirá a la compañía ampliar de forma significativa su capacidad en el desarrollo de infraestructuras para centros de datos y otras instalaciones consideradas críticas, un mercado en plena expansión por el auge de la inteligencia artificial y la creciente demanda de servicios digitales.

The Superior Group, con sede en Columbus (Ohio) y una trayectoria que se remonta a 1925, cuenta con cerca de 3.000 empleados y está especializada en el diseño, construcción, ingeniería y mantenimiento de sistemas eléctricos para centros de datos, hospitales, instalaciones industriales, complejos tecnológicos y otros proyectos de gran envergadura. La empresa se ha consolidado como uno de los principales referentes del sector en Estados Unidos gracias a su capacidad para ejecutar proyectos complejos en todo el país.

Con esta adquisición, MasTec reforzará su presencia en toda la cadena de infraestructuras críticas, incorporando nuevas capacidades en sistemas eléctricos, soluciones integradas para edificios y servicios de mantenimiento, que complementarán su actividad en generación y transporte de energía, comunicaciones e infraestructuras civiles. La compañía considera que la integración de Superior le permitirá ofrecer un servicio más completo a grandes operadores tecnológicos, promotores de centros de datos y contratistas especializados.

Además, la operación fortalece la posición de MasTec en uno de los segmentos con mayor crecimiento del mercado, impulsado por la construcción de nuevos centros de datos para atender el desarrollo de la computación en la nube y la inteligencia artificial. La empresa prevé que la adquisición tenga un efecto positivo inmediato sobre sus ingresos, el beneficio operativo, el beneficio por acción y la generación de caja.

Según las estimaciones de la compañía, The Superior Group alcanzará una facturación de entre 1.600 y 1.700 millones de dólares en 2026, con un EBITDA ajustado de entre 225 y 250 millones de dólares. Para 2027, MasTec prevé que la nueva filial eleve sus ingresos hasta una horquilla de 2.200 a 2.500 millones de dólares, consolidándose como uno de los principales motores de crecimiento del grupo.

El consejero delegado de MasTec, José Mas, destacó que la incorporación de Superior permitirá responder mejor a la creciente demanda de infraestructuras estratégicas y subrayó la experiencia de su plantilla y de su equipo directivo. Por su parte, el presidente y consejero delegado de Superior, Bryan Stewart, afirmó que la integración permitirá aprovechar "una oportunidad única para construir la infraestructura que sustentará el futuro digital de Estados Unidos".

El actual equipo directivo de Superior continuará al frente del negocio tras el cierre de la operación, previsto para la segunda quincena de julio, una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias pertinentes.

La adquisición se financiará mediante una combinación de efectivo, líneas de crédito y la entrega de acciones de MasTec por un valor aproximado de 475 millones de dólares, mientras que el resto del importe se abonará en efectivo. El acuerdo contempla además un pago adicional ligado a la evolución financiera de Superior durante los tres años posteriores al cierre de la operación.