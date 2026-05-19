Mata a su exmujer y a otras cinco personas a su paso y después se quita la vida

Al menos seis personas han muerto y otras seis han resultado heridas a causa de una serie de ataques perpetrados por un hombre en el sur de Turquía.

En concreto, el primer disparo lo dirigió el tirador contra su exesposa mientras caminaba por la calle y, a continuación, huyó en su coche. A partir de ahí, según la agencia turca Anadolu, el sospechoso habría conducido hasta un restaurante, donde mató a dos de sus empleados al abrir fuego desde el interior del coche. Tras arrancar de nuevo, habría disparado a otras tres personas en distintas zonas a su paso.

Horas más tarde, al verse acorralado por las fuerzas de seguridad de Turquía, entre agentes, helicópteros y drones, el sospechoso se quitó la vida. "Al darse cuenta de que no podía escapar, se suicidó", concluyó la oficina del gobernador de la provincia de Mersin.

En su historial figuraban múltiples ingresos hospitalarios en relación con su adicción a las drogas, así como el diagnóstico de diversos problemas psiquiátricos.