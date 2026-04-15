Segundo tiroteo consecutivo en un colegio en Turquía

Al menos nueve personas han muerto y otras 13 han resultado heridas en otro tiroteo registrado en un colegio de Turquía por segundo día consecutivo.

Las informaciones preliminares apuntan a que las víctimas mortales son un docente y ocho alumnos. Por el momento se desconoce el posible móvil del tiroteo, del que se responsabiliza a un adolescente de 14 años que habría fallecido como consecuencia de disparos autoinfligidos.

"Es un ataque trágico contra uno de nuestros colegios. Estamos investigando lo sucedido de forma exhaustiva", ha explicado el gobernador de la provincia de Kahramanmaras, en el sur del país.

Además, ha especificado que el ataque se produjo en dos aulas de 5º grado —equivalente a 5º de Primaria en España— cuando los alumnos estaban presentes, por lo que se estima que las víctimas tendrían entre diez y once años.

En el ataque de ayer en un colegio en el mismo país no se registraron fallecidos, pero sí una quincena de heridos.