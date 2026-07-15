Medio centenar de empresas españolas viajan a Ucrania para impulsar la reconstrucción del país

La embajadora de Ucrania en España, Yuliia Sokolovska, junto al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo en una imagen de archivo

Medio centenar de empresas españolas viajarán este miércoles a Kiev en una misión institucional y económica organizada por el Gobierno con el objetivo de impulsar la participación del tejido empresarial español en la reconstrucción de Ucrania y fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países.

La delegación, integrada por cerca de 50 compañías y alrededor de un centenar de representantes empresariales e institucionales, participará en una agenda centrada en identificar oportunidades de inversión y cooperación en un momento clave para la recuperación del país.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, encabezará la misión y participará en el acto de la Estatalidad de Ucrania, presidido por el presidente Volodímir Zelenski, además de asistir a la constitución del Consejo Empresarial Hispano-Ucraniano.

La agenda incluye también la firma de varios acuerdos, cuyos detalles no han sido desvelados, la inauguración de un encuentro empresarial, una visita a las instalaciones del aeropuerto de Kiev y la suscripción de un acuerdo de carácter privado. El jueves, Cuerpo presidirá la quinta comisión mixta hispano-ucraniana de Comercio e Inversiones.

El objetivo del viaje es consolidar los compromisos asumidos por Ucrania durante la Conferencia para la Reconstrucción celebrada en 2025, reforzar el apoyo español al proceso de adhesión del país a la Unión Europea y facilitar la implantación de empresas nacionales en un mercado con importantes perspectivas de crecimiento.

Desde el Ministerio de Economía destacan que España aspira a convertirse en un "socio estratégico de primera" para Ucrania, con una presencia estable a medio y largo plazo y una posición ventajosa de cara a la futura integración del país en la Unión Europea.

Las empresas participantes explorarán oportunidades de negocio en sectores considerados prioritarios para la reconstrucción, como la energía, las infraestructuras ferroviarias, la defensa y la digitalización, además de analizar nuevas vías de cooperación económica e industrial entre ambos países.