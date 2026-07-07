Venezuela, Ucrania y Reino Unido lideran el aumento de los permisos de residencia concedidos por España

El número de documentos de residencia concedidos a personas extranjeras en España aumentó un 7,8% durante 2025, hasta alcanzar los 1.577.842 permisos, lo que supone 114.238 autorizaciones más que el año anterior, según la estadística publicada este lunes por el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI).

El incremento estuvo impulsado principalmente por el aumento de las autorizaciones concedidas a ciudadanos de Venezuela, Ucrania y Reino Unido. En el caso de los nacionales británicos, el crecimiento responde al proceso de conversión de las tarjetas temporales en permisos permanentes, una vez transcurridos más de cinco años desde la implantación de la documentación derivada del Brexit. Las concesiones a este colectivo pasaron de 26.325 en 2024 a 57.396 en 2025.

Por su parte, las autorizaciones concedidas a ciudadanos venezolanos crecieron un 19,5%, impulsadas por los permisos por razones humanitarias, mientras que en el caso de Ucrania continuó el peso de la protección temporal concedida a quienes llegaron al país tras el conflicto bélico.

El informe precisa que la cifra recoge el conjunto de documentos expedidos durante el año —incluyendo concesiones iniciales, renovaciones, modificaciones, prórrogas y recuperaciones—, por lo que no equivale al número de personas beneficiarias, ya que un mismo ciudadano puede haber obtenido más de una autorización en el mismo ejercicio.

Entre las nacionalidades con mayor volumen de documentos concedidos figuran Ucrania, con 244.579 autorizaciones; Venezuela, con 224.341; y Marruecos, con 187.790. En conjunto, estos tres países concentraron el 42% de todos los permisos expedidos durante 2025.

Por comunidades autónomas, Cataluña encabezó el número de concesiones con 311.038 documentos, seguida de la Comunitat Valenciana (282.897), la Comunidad de Madrid (275.607) y Andalucía (232.201). Estas cuatro autonomías concentraron el 70% del total de autorizaciones emitidas.

El OPI destaca además que el 92% de las autorizaciones concedidas fuera del régimen comunitario correspondieron a permisos de residencia temporal. En cuanto al perfil de los beneficiarios, el 50% fueron mujeres y la edad media de las personas que obtuvieron documentación de residencia se situó en 34 años.