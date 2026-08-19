Más de medio centenar de petroleros saudíes, bloqueados por los rebeldes de Yemen

A modo de balance del bloqueo naval que han impuesto sobre Arabia Saudí desde el pasado 20 de julio, los rebeldes hutíes de Yemen han asegurado que impidieron el paso a 48 petroleros y que otros ocho fueron atacados cuando trataban de recorrer el estrecho de Bab el Mandeb.

Según el detalle ofrecido por su portavoz militar, Yahya Sari, cinco de los ataques se han producido en el mar Rojo, mientras los otros tres han tenido lugar en el golfo de Adén y en el mar Arábigo. En cuanto a buques a los que la insurgencia impidió transitar el cruce, un total de 34 pretendían salir hacia el océano Índico, mientras otros 14 buscaban adentrarse hacia la península arábiga.

A esta estrategia de denegar la circulación de petroleros con bandera saudí se han agregado, además, otras "operaciones militares" contra dos puertos esenciales en la producción de petróleo y contra otras dos ciudades que albergan instalaciones militares.

En medio de este panorama, el portavoz militar de los rebeldes yemeníes ha advertido a Riad de que se abstenga de emprender "cualquier escalada", toda vez que la respuesta que recibirá será "contundente" por parte de la milicia. De paso, ha emplazado a los ciudadanos que se encuentran en las zonas de su país controladas por el gobierno reconocido internacionalmente, que tiene su sede en Adén, a que abandonen la zona, pues no quieren "atacarles ni convertirlos en víctimas".