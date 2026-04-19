Los hutíes amenazan con bloquear toda la península arábiga si Trump no levanta el cierre en Ormuz

Las autoridades hutíes de Yemen, la insurgencia aliada de Irán que controla buena parte del país, han amenazado de nuevo con lanzar una campaña de ataques contra la navegación internacional en el estrecho de Bab al Mandeb y estrangular todavía más el comercio mundial.

Se trata del estrecho que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es un punto estratégico para el transporte marítimo, ya que canaliza el tráfico hacia el canal de Suez.

En este sentido, el viceministro de Exteriores del gobierno hutí, Hussein al Ezzi, ha instado directamente al presidente Trump a que levante el cierre perimetral que ha impuesto sobre el estrecho de Ormuz porque si bloquea "la puerta de Bab al Mandeb, ni la humanidad entera será capaz de abrirla".

"Por lo tanto, lo mejor para Trump —y para el mundo cómplice— es poner fin de inmediato a todas las prácticas y políticas que obstaculizan la paz, y demostrar el respeto que merecen los derechos de nuestro pueblo y nuestra nación", ha añadido el dirigente hutí.

Bab al Mandeb una de las rutas más importantes del mundo para el transporte marítimo de mercancías a nivel global, en particular petróleo y otros combustibles, desde el golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo, así como de mercancías con destino a Asia, incluido el petróleo de Rusia.

Irán ya amenazó en días pasados con cerrar también este punto, además del estrecho de Ormuz, bloqueando así prácticamente toda la península arábiga.