Migraciones y la FEMP firman un acuerdo para impulsar la integración y combatir el racismo desde los municipios

En la imagen la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones (SEM), ha suscrito un acuerdo marco con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para reforzar las políticas locales de integración e inclusión de las personas extranjeras y promover la convivencia intercultural.

El acuerdo también busca prevenir y combatir el racismo, la xenofobia, los delitos de odio y otras formas de intolerancia desde el ámbito local, mediante una mayor colaboración entre las administraciones y el desarrollo de herramientas dirigidas a los municipios.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha destacado el papel de las entidades locales en la atención a la población migrante. "La integración es una responsabilidad compartida que solo puede tener éxito con la colaboración interinstitucional", ha señalado.

Cancela ha subrayado que los ayuntamientos constituyen "la primera puerta de acceso a los servicios, a la participación y a la convivencia", por lo que ha considerado el acuerdo "esencial para construir comunidades cohesionadas e inclusivas".

Planes municipales de integración

El convenio establece un marco estable de cooperación para desarrollar iniciativas de sensibilización, formación, intercambio de experiencias y difusión de buenas prácticas que permitan mejorar las capacidades de los gobiernos locales.

Entre las actuaciones previstas figura el impulso a la implantación y desarrollo de planes municipales de ciudadanía, integración y convivencia, alineados con el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027, desarrollado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE).

El acuerdo contempla además favorecer la cooperación entre entidades locales y el intercambio de conocimientos y experiencias, así como la posibilidad de participar conjuntamente en iniciativas de ámbito nacional y europeo.

Formación y trabajo en red

Migraciones y la FEMP también promoverán acciones de formación dirigidas a responsables públicos y personal técnico municipal en ámbitos como la gestión de la diversidad, la mediación intercultural y el diseño de estrategias locales de integración.

Asimismo, se fomentará el trabajo en red entre las administraciones y los diferentes agentes implicados en estas políticas. Ambas instituciones prevén colaborar también en la elaboración y difusión de estudios, análisis y publicaciones sobre integración, convivencia y lucha contra la discriminación en el ámbito local.

El acuerdo incluye igualmente la puesta en marcha de campañas de sensibilización para prevenir y combatir el racismo, la xenofobia, los delitos de odio y la desinformación.

También se identificarán y difundirán buenas prácticas y proyectos innovadores que puedan ser trasladados a otros municipios, además de crear herramientas y espacios de intercambio de conocimiento.

Por último, el convenio contempla el desarrollo de proyectos piloto adaptados a las características de distintos territorios. La evaluación de estas iniciativas permitirá obtener evidencias sobre su eficacia y contribuir a mejorar las políticas públicas de integración e inclusión.