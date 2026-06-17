Milán suspende a varios conductores de tranvía por compartir imágenes de pasajeras de las cámaras de seguridad

La Fiscalía de Milán está investigando a varios conductores de los tranvías municipales por compartir imágenes de escotes y piernas de pasajeras captadas por las cámaras de seguridad acompañadas de mensajes soeces.

Según la información publicada por la prensa italiana, al menos un trabajador está siendo investigado por acceder de forma no autorizada al sistema informático para obtener las imágenes del circuito de videovigilancia, y se han llevado a cabo registros en los domicilios de otros cinco empleados, así como la incautación de sus teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. Por el momento, han sido suspendidos por la empresa pública de transportes.

El caso salió a la luz después de que una mujer viese a un conductor fuera de servicio, pero todavía uniformado, consultando un chat con imágenes de pasajeras y comentarios sobre sus cuerpos, y detectó que las fotos procedían de las cámaras instaladas en los vagones por motivos de seguridad. Entonces, con su teléfono móvil, hizo una foto de la pantalla del trabajador, que remitió a una conocida activista feminista.

A partir de ahí, la empresa pública inició una investigación interna, que ahora está ya en manos de la fiscalía. Y es que, de confirmarse los hechos, podrían constituir delitos graves, al tiempo que se reabre el debate sobre el uso indebido de imágenes de mujeres y la vulneración de la intimidad a través de un sistema concebido para proteger a los pasajeros.