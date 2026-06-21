Miles de albaneses protagonizan en Tirana la mayor concentración contra el proyecto del yerno de Trump

Decenas de miles de personas han rodeado la residencia del primer ministro de Albania, Edi Rama, en la concentración más grande de los 22 días de protestas contra el proyecto turístico de lujo en zona protegida que tiene entre sus inversores a Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Se trata de un proyecto inmobiliario previsto en la isla de Sazan, en el área costera protegida de Zvërnec.

A tal punto ha llegado la movilización, que manifestantes albanokosovares han cruzado la frontera y se han unido a las protestas para exigir la dimisión de Rama, en una multitudinaria protesta como no se ha visto hasta ahora.

Rama dejó claro ayer mismo que no tiene ninguna intención de dimitir y que estas protestas son más bien una expresión de condena hacia la figura de Trump y no al proyecto en sí. Y, si bien se comprometió a escuchar el descontento público, también aseguró que "jamás" entregará "el volante al ruido".