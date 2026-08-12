ECLIPSE
Así se vivió desde A Veiga

Vídeo | Así se vivió el histórico eclipse solar desde un enclave único de Ourense

VUELVE A VER

Vuelve a ver la retransmisión completa del eclipse desde el Observatorio de A Veiga, con expertos, vecinos y visitantes como protagonistas de una jornada astronómica excepcional

La Región
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Publicado: 12 ago 2026 - 19:45 Actualizado: 12 ago 2026 - 20:52
Aspecto del eclipse total vivido desde la provincia
Aspecto del eclipse total vivido desde la provincia | Alan Pérez

El cielo de A Veiga fue este miércoles el escenario de uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año. El eclipse solar concentró la atención de vecinos y visitantes, que se han desplazado hasta el municipio para disfrutar de la totalidad desde uno de los mejores puntos de observación de la provincia.

El momento de la totalidad fue alrededor de las 20,29 horas y tuvo una duración cercana a los 49 segundos en A Veiga. Durante esos instantes, el día dio paso a la oscuridad mientras la Luna cubre por completo el disco solar.

Y la cita astronómica puede prolongarse durante la noche. Las Perseidas, activas estos días, podrían completar el espectáculo si las condiciones meteorológicas permiten observar las estrellas fugaces desde A Veiga.

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