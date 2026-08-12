Vídeo | Así se vivió el histórico eclipse solar desde un enclave único de Ourense
VUELVE A VER
Vuelve a ver la retransmisión completa del eclipse desde el Observatorio de A Veiga, con expertos, vecinos y visitantes como protagonistas de una jornada astronómica excepcional
El cielo de A Veiga fue este miércoles el escenario de uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año. El eclipse solar concentró la atención de vecinos y visitantes, que se han desplazado hasta el municipio para disfrutar de la totalidad desde uno de los mejores puntos de observación de la provincia.
El momento de la totalidad fue alrededor de las 20,29 horas y tuvo una duración cercana a los 49 segundos en A Veiga. Durante esos instantes, el día dio paso a la oscuridad mientras la Luna cubre por completo el disco solar.
Y la cita astronómica puede prolongarse durante la noche. Las Perseidas, activas estos días, podrían completar el espectáculo si las condiciones meteorológicas permiten observar las estrellas fugaces desde A Veiga.
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