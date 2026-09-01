Miles de evacuados en Alemania por el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial
Sucesos
El hallazgo de una bomba estadounidense sin detonar de la Segunda Guerra Mundial ha obligado a las autoridades de la localidad de Wilhelmshaven, en el norte de Alemania a tomar la decisión de evacuar a unos 13.600 residentes.
La bomba, de 250 kilos y con dos espoletas —el elemento de seguridad y detonación que se coloca en las bombas para activar y hacer estallar su carga explosiva—, ha sido hallada durante unas obras en el arsenal naval de la urbe germana y su desactivación requiere de una evacuación de un radio de un kilómetro.
Para acoger a los residentes que deben abandonar temporalmente sus domicilios, se han habilitado tres pabellones deportivos como refugios de emergencia.
Este tipo de casos no son infrecuentes en Alemania a pesar de que hayan pasado más de 80 años desde que terminó el conflicto. De hecho, el hallazgo de este tipo de bombas ocurre a menudo durante la realización de obras, como ha ocurrido en este caso, y se han tenido que ejecutar grandes operaciones de evacuación.
Uno de los últimos casos en que se dio una situación similar tuvo lugar a mediados del pasado mes de julio en la localidad de Potsdam, al suroeste de Berlín, y obligó a evacuar a unos 6.500 residentes.
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