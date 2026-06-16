Desactivan una bomba de la II Guerra Mundial que obligó a evacuar a miles de personas en Potsdam

En Potsdam, una ciudad alemana al suroeste de Berlín, unas 6.500 personas han tenido que ser evacuadas debido a la aparición de una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial, un artefacto de 250 kilos.

Por este motivo, los servicios de emergencias han ido puerta por puerta avisando a los vecinos de las inmediaciones —en un radio de unos 700 metros en torno al hallazgo— de que abandonaran sus casas.

Además, se suspendió el tráfico ferroviario en buena parte de la ciudad y se desplegaron especialistas en desactivar artefactos explosivos, que en pocas horas consiguieron devolver la normalidad al municipio.

Este tipo de casos son comunes en Alemania a pesar de que han pasado más de 80 años desde que terminó el conflicto. Las bombas son a menudo descubiertas durante la realización de obras y suelen provocar grandes operaciones de evacuación.