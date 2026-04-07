Uno de los militares más condecorados de Australia, detenido por crímenes de guerra en Afganistán

La justicia de Australia ha imputado a uno de los militares más condecorados del país por crímenes de guerra cometidos durante su despliegue en Afganistán, entre los años 2009 y 2012. De este modo, se convierte en el segundo soldado australiano en ser acusado de cometer este tipo de delitos.

Tras una investigación de cinco años, este exmilitar ha sido ahora detenido en el aeropuerto de Sídneyy se enfrenta a cadena perpetua.

A pesar de la petición de sus abogados, se le ha negado la puesta en libertad bajo fianza, toda vez que podría ser responsable o cómplice de la muerte de cuatro detenidos, personas desarmadas, en Afganistán.

Hasta la fecha, en Australia, se han abierto 53 casos de este tipo, de los cuales 39 han sido cerrados por falta de pruebas, mientras que otros diez continúan abiertos.