Los quesos, los vinos y los coches europeos, sin aranceles en Australia

Tras casi una década de negociaciones, la Unión Europea y Australia han llegado a un acuerdo por el que se reducirán las barreras comerciales a través de una rebaja de los aranceles mutuos. De este modo, los 27 millones de habitantes de la mayor economía de Oceanía verán reducirse los precios de los productos gastronómicos europeos —como los quesos, los vinos y el chocolate—, ya que estos productos viajarán sin tasa comercial, al igual que la mayoría de vehículos procedentes del viejo continente.

A cambio, desde el Pacífico llegarán a Europa minerales críticos, la posibilidad de seguir utilizando algunos nombres amparados por indicaciones geográficas protegidas a pesar de su origen —ocurre con los quesos feta, parmesano y gruyère, así como con el prosecco, entre otros productos—, una cuota de venta de caña de azúcar y de arroz por debajo del 0,3% del consumo del continente en ambos casos, leche en polvo y mantequilla. A esto se suma un acuerdo para introducir en el mercado comunitario un volumen de carne de vacuno equivalente al 0,5% del consumo interno y de un 4% en el caso de la carne de ovino y caprino, si bien estos animales han de ser alimentados con pastos y no criados en granjas.

Estas limitaciones, según la Comisión Europea, impedirán que los productos australianos representen una amenaza para los productores comunitarios, que a cambio gozarán de un acceso más fácil al mercado indopacífico. En 2024, la balanza comercial de los productos agroalimentarios con este país fue positiva para la UE por valor de más de 2.300 millones de euros.

En lo que atañe a los coches, Australia liberalizará completamente el acceso a su mercado para prácticamente todos los vehículos, a excepción de algún tipo de camiones. Y, además de la retirada de los aranceles, ahora se ha comprometido a elevar el umbral del impuesto que actualmente recauda para los automóviles de importación de lujo en el caso de que sean eléctricos. De este modo, apenas uno de cada cuatro coches eléctricos serán objeto de este tributo.

En paralelo a este tipo de cuestiones comerciales, el acuerdo sellado hace unas horas incluye medidas para facilitar a las empresas de la UE la prestación de sus servicios y el acceso a contratos y licitaciones públicas en Australia, un país con un PIB anual de 1,7 billones de euros —similar al de España—.

Según los últimos datos facilitados, las empresas de la UE exportaron a Australia el pasado año bienes por valor de 37.000 millones de euros, mientras que, en concepto de servicios, la cifra alcanzada fue de 31.000 millones de euros en 2024.

Excepciones

La única excepción en este acuerdo son algunos productos siderúrgicos, que no gozarán de la retirada de los aranceles australianos que sí recibirán el resto de las exportaciones europeas.

Con esta eliminación de aranceles, desaparece un coste de más de 1.000 millones de euros anuales en derechos pagados por las exportaciones de la UE.