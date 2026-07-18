Dos militares de EEUU muertos y uno desaparecido tras un ataque de Irán sobre una base en Jordania

Dos militares estadounidenses han muerto y un tercero está "desaparecido en combate" tras los ataques de Irán sobre objetivos de Estados Unidos en suelo jordano.

Además, según ha informado el ejército de Estados Unidos, otros cuatro de sus militares han sido evacuados por motivos médicos a hospitales de Jordania, aunque "ya han recibido el alta".

Con estos son ya 16 los militares estadounidenses muertos confirmados oficialmente desde el inicio de la última escalada militar entre ambas partes, el pasado 28 de febrero.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán ha informado de ataques contra las posiciones de Estados Unidos en la base militar jordana de Muwaffaq Salti, en el centro-norte del país, en medio de la reanudación de las hostilidades con Washington que están a punto de hacer descarrilar el acuerdo preliminar de negociaciones firmado por ambos países el pasado 17 de junio.

Los proyectiles iraníes han alcanzado hangares con aviones de combate norteamericanos y "una gran plataforma de estacionamiento", como ha detallado.

En respuesta, el ejército jordano ha informado del derribo de cuatro aviones no tripulados de Irán sin hacer mención a daño alguno en la base aérea.