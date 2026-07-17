Estados Unidos bombardea infraestructuras en Irán, que contraataca en Bahréin, Qatar, Kuwait y Siria

Sexta jornada consecutiva de ataques entre Estados Unidos e Irán que, de nuevo, alcanzan en su escalada a varios países de Oriente Próximo, dejando un importante reguero de víctimas y de daños materiales no solo en la república islámica, sino también en Bahréin, Qatar, Kuwait y Siria.

Varios medios iraníes han informado de que los ataques estadounidenses han alcanzado cinco puentes, una estación de tren y un aeropuerto en el sur del país, así como del fallecimiento de al menos siete personas, y el ministerio de Energía ha pedido a sus ciudadanos que reduzcan el consumo de electricidad tras los daños causados en la red por los impactos norteamericanos.

En este contexto, la Guardia Revolucionaria advirtió de que "el enemigo estadounidense y quienes albergan sus bases en la región deben saber que cruzar las líneas rojas y atacar a civiles e infraestructura civil tendrá un precio muy grave y devastador" y, en consecuencia, ejecutó sus represalias contra una central eléctrica y una desalinizadora en Kuwait y contra posiciones militares de Estados Unidos en Bahréin y Siria. En paralelo, en Qatar han informado de que un niño ha resultado herido por la caída de metralla derivada de la interceptación de drones iraníes.

Por su parte, el centro de mando del ejército de Estados Unidos ha informado de la destrucción de una torre de vigilancia en el puerto de Chah Bahar Shahid Kalantari utilizada por la Guardia Revolucionaria para atacar buques comerciales a su paso por el estrecho de Ormuz.

Ormuz, de nuevo paralizado

A pesar de que el acuerdo provisional al que habían llegado en junio Washington y Teherán perseguía fundamentalmente mantener el estrecho de Ormuz abierto, la reanudación de los ataques en la última semana ha dado como resultado un nuevo bloqueo de la ruta marítima más importante del mundo para el tránsito de gas y petróleo.

De hecho, según los datos proporcionados a La Región Internacional por la empresa de desarrollo de plataformas digitales y software de servicios marítimos AXSMarine, el número de buques que han atravesado ese paso la última semana es de únicamente catorce, cuando la media diaria de barcos era de 130 antes de que estallara este conflicto. La última semana de junio, además, se había alcanzado el mejor dato desde el 28 de febrero, al alcanzarse las 62 embarcaciones que recuperaron el uso de esa ruta.

Y, mientras Irán pretende que los barcos que utilicen el estrecho naveguen por un corredor cercano a sus costas y Estados Unidos recomienda a los buques pegarse más al litoral de Omán, los datos reflejan que la última semana se impuso la opción impulsada por la república islámica (63%) a la ruta omaní (10%).