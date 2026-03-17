El Ministerio de Ciencia refuerza la asistencia telefónica para la homologación de títulos extranjeros

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha reforzado su servicio de asistencia telefónica para la homologación y equivalencia de títulos universitarios extranjeros, con el objetivo de mejorar la atención a los solicitantes que ya han iniciado sus expedientes.

Este servicio está dirigido exclusivamente a personas que cuenten con un expediente de homologación o de declaración de equivalencia en trámite, y permite resolver incidencias, así como recibir orientación en caso de requerimientos de subsanación o presentación de documentación adicional.

Para acceder a la asistencia es necesario solicitar cita previa, indicando el número de expediente —identificado por el año de presentación—. Una vez confirmada, un agente especializado se pondrá en contacto telefónico con el solicitante en la fecha y hora asignadas.

Desde el Ministerio se recuerda que, debido a la alta demanda, puede no haber disponibilidad inmediata, ya que la agenda se habilita con una antelación de 15 días. Por ello, se recomienda revisar periódicamente el sistema de reservas para encontrar citas disponibles.

Asimismo, se ha establecido un plazo mínimo de 90 días entre citas para un mismo solicitante, con el fin de optimizar el servicio. Las solicitudes que no respeten este periodo serán canceladas automáticamente.

El servicio presenta además una serie de condiciones específicas: la llamada es completamente gratuita, solo se facilitará información a la persona titular del expediente y el correo electrónico utilizado para la reserva debe coincidir con el registrado en la solicitud. En caso contrario, la cita será anulada.

El ministerio también advierte que la hora asignada es aproximada, por lo que se recomienda estar disponible al menos 15 minutos antes, y recuerda que las llamadas se realizan desde un número oficial, teniendo en cuenta además el horario peninsular español, que deberá adaptarse en función del país desde el que se reciba la comunicación.