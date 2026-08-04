Los ministros de Interior de la UE afrontan este martes la tragedia humanitaria de Ceuta

El comisario de Interior, Magnus Brunner, junto al español Fernando Grande-Marlaska y otros ministros de Interior de la UE, al inicio de una reunión en Luxemburgo

Los ministros de Interior de la Unión Europea se reunen este martes por videoconferencia para abordar la evolución de la crisis migratoria en Ceuta, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes de otros 22 Estados miembros solicitaran la convocatoria urgente de un encuentro extraordinario para analizar la situación y coordinar la respuesta del bloque.

Los ministros de Interior de los Veintisiete se reunirán junto a representantes de los países asociados al espacio Schengen, el Servicio Europeo de Acción Exterior, Frontex, la Agencia de Asilo de la Unión Europea y Europol. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intervendrá en la reunión desde la sede de su departamento en Madrid y, posteriormente, hará declaraciones a los medios.

Según fuentes diplomáticas, el encuentro servirá para que los titulares de Interior intercambien posiciones sobre la evolución de la crisis, expresen su respaldo a España y aborden la coordinación de la respuesta comunitaria, tanto en la protección de las fronteras exteriores como en la interlocución con terceros países.

La confirmación de la reunión llegó unas horas después de que Sánchez solicitara a las instituciones europeas la convocatoria de una reunión extraordinaria para articular una "respuesta común" ante la crisis. Paralelamente, los líderes de otros 22 países de la UE también reclamaron este sábado una reunión urgente mediante una carta dirigida a la Presidencia irlandesa del Consejo, al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En su misiva, el jefe del Ejecutivo expresa su "seria preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos tras la emergencia migratoria en Ceuta, después de que varios de ellos, como Italia, Suecia o Dinamarca, llegaran a reclamar la suspensión temporal de España del espacio Schengen o plantearan medidas como el restablecimiento de controles fronterizos.

Sánchez ha calificado esta respuesta de "asimétrica", al considerar que está basada en "prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos", y ha defendido que estas posiciones son contrarias al Derecho europeo y a los principios de solidaridad comunitaria.

Los otros 22 líderes, por el contrario, responsabilizan en su texto a las políticas migratorias del Gobierno español de haber favorecido la crisis, al sostener que la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente y la regularización extraordinaria de un "número muy elevado" de migrantes han podido incentivar nuevas llegadas.

En la carta, reclaman una respuesta europea más contundente para "disuadir eficazmente y combatir sin descanso la migración ilegal", reforzar las fronteras exteriores y abordar "todas las políticas que puedan servir como factores de atracción", además de respaldar a España para "restablecer el control efectivo" de los límites fronterizos.

La reunión de los ministros europeos del Interior tendrá lugar un día después de que los embajadores de los Veintisiete, durante una reunión del Comité de Representantes Permanentes de la UE celebrada en Bruselas, concluyeran que la crisis migratoria registrada en Ceuta quedó rápidamente "bajo control" y expresaran su solidaridad con España.

Las últimas informaciones facilitadas por las autoridades españolas y las agencias comunitarias apuntan a que prácticamente todas las personas que accedieron de manera irregular desde Marruecos han sido retornadas y que no se han producido movimientos hacia la Península ni hacia otros países europeos.

A través de una carta, Ursula von der Leyen felicitó al Gobierno español por la "rápida gestión" de los retornos de quienes "entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos". Asimismo, señaló que la crisis demuestra que la Unión Europea debe "hacer más" para reforzar sus fronteras en los puntos críticos, con una "vigilancia estrecha" y el "uso de barreras físicas cuando sea necesario".

El encuentro de los titulares de Interior llega también después del cruce de reproches, especialmente entre los Gobiernos de Italia y España, por la gestión de la crisis migratoria en la ciudad autónoma.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, defendió la decisión de Roma de excluir a España del espacio Schengen, que, según sostuvo, "se ajusta a los tratados" de la Unión Europea. Tajani argumentó que en Ceuta permanecen 5.000 migrantes que no pueden ser deportados.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aprovechó una entrevista en TVE para denunciar la "sincronización" de la "internacional reaccionaria" formada por algunos países europeos que, a su juicio, actuaron con "mucha rapidez" para "amplificar" y "difundir mentiras y falsas noticias" sobre lo que estaba ocurriendo en la ciudad autónoma.

Albares afirmó incluso que algunas de estas reacciones se produjeron antes de que Marruecos y España pudieran "comprender qué es lo que estaba ocurriendo" y determinar la "amplitud" de la crisis.

En este sentido, defendió la "rapidez" de la respuesta del Gobierno español frente a la situación, comparándola con la gestión de Italia, el "país con mayor número de entradas irregulares en Europa", que, según sostuvo, no es "capaz de resolver" la situación en Lampedusa.

"Todo eso son cosas que habrá que analizar en esa reunión que ha pedido España a todos los socios de la Unión Europea y que va a tener lugar con los ministros del Interior", avanzó el ministro, que también reclamó solidaridad y recordó que Ceuta y Melilla son "dos ciudades españolas y europeas", con una "frontera muy especial" al ser las únicas de la Unión Europea situadas en África.