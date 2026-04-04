Misiles iraníes causan graves daños materiales en Tel Aviv

Los servicios de emergencia de Israel han constatado importantes daños materiales en una ola de ataques de misiles de Irán en la ciudad de Tel Aviv y en su periferia.

Según la información facilitada por las autoridades israelíes, los ataques se hicieron con munición de racimo, condenada por el derecho internacional por su alcance indiscriminado.

Sin embargo, se trata de munición de uso común en el conflicto en Oriente Próximo, y también por parte de Israel durante la guerra de Gaza, según organismos internacionales.