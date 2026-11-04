Moldavia toma ventaja sobre Ucrania de cara a la próxima ampliación de la UE

El calendario que maneja la Comisión Europea para la próxima ampliación del bloque comunitario contempla que Moldavia se convertirá en socio antes que Ucrania, a pesar de que ambas comenzaron el proceso a la vez, en el año 2022.

Así se desprende de los calendarios que ha hecho públicos el ejecutivo europeo, que revelan el importante avance que han experimentado las negociaciones con Moldavia. Si bien hasta ahora el proceso entre Bruselas y Chisinau avanzaba a un ritmo similar al que se estaba llevando adelante con Kiev, ahora las previsiones de Europa pasan por cerrar hasta 25 capítulos de negociación con Moldavia durante el próximo año, frente a los siete previstos para Ucrania.

Esta diferencia de ritmo refleja los distintos avances realizados por ambos países en las reformas exigidas por Bruselas, especialmente en lo relativo al estado de derecho. En el caso de Moldavia, la Comisión destaca los progresos "muy significativos" en el cumplimiento de los requisitos necesarios para avanzar en las negociaciones, así como sus esfuerzos para adaptar la legislación nacional a las normas comunitarias; mientras a Ucrania le reconoce los avances en el marco de la guerra, pero insiste en mejorar cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las instituciones y la administración pública.

Así las cosas, Moldavia podría completar las negociaciones a principios de 2028, si bien no está previsto que Ucrania las concluya antes de finales de ese mismo año. Ambos obtuvieron su estatus de países candidatos en 2022 y comenzaron formalmente las negociaciones de adhesión en junio de este mismo año, tras levantar Hungría el veto que había mantenido durante dos años.

En todo caso, previsiblemente el socio número 28 será Montenegro, que se prevé que pueda cerrar los 33 capítulos a finales de este mismo año, con lo que podría producirse su incorporación plena en 2028. Un año más tarde, según Bruselas, será el turno de Albania. En paralelo, países como Serbia, Macedonia del Norte o Bosnia y Herzegovina, las negociaciones apenas permiten vislumbrar avances; y Georgia y Turquía continúan a la cola del proceso por cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales.

Integración gradual

Más allá de los calendarios de negociación, la Comisión Europea ha identificado de qué manera puede hacer realidad la integración gradual de los países candidatos en las políticas y programas comunitarios antes de su adhesión, una idea que propuso a los Veintisiete el pasado mes de octubre: se trataría de que los países aspirantes puedan participar progresivamente en programas, agencias y políticas de la UE, vinculando cada una de estas oportunidades a los respectivos capítulos de negociación, de manera que puedan acceder a ellas a medida que avancen en las reformas exigidas por Bruselas.

Para poner en marcha este sistema, la Comisión prevé mantener diálogos anuales con los países candidatos en los que se evaluarán sus avances y se determinarán las condiciones pendientes, las autoridades responsables y el apoyo técnico o financiero necesario para facilitar su participación en nuevos programas europeos. En todo caso, esta propuesta deberá contar con el respaldo unánime de los estados miembro, que son los que tomarán decisiones sobre el proceso de adhesión de cada uno de los países candidatos a formar parte del bloque comunitario.