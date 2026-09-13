Turquía lanza redadas contra organizaciones defensoras de la comunidad LGTBI

Las fuerzas de seguridad de Turquía han lanzado en las últimas horas una serie de redadas contra organizaciones en defensa de los derechos de la comunidad LGTBI y activistas en el marco de la operación Mi familia es segura.

Según las autoridades, el objetivo de este despliegue han sido nueve organizaciones, trece compañías y 162 sospechosos en quince provincias del país.

Protesta en Ankara en contra de los derechos LGTBI

En palabras del ministro de Justicia turco, Akin Gurlek, se trata de "proteger a los niños, a la institución familiar y al orden social", de modo que se actuó contra personas que facilitan o proporcionan lugares para la prostitución, empresas sospechosas de proporcionar un entorno para estas actividades, personas que producen y difunden contenido obsceno y actividades dirigidas a exponer a los niños a dicho contenido.

De hecho, ha apuntado que las redadas se han saldado con la incautación de "sustancias estupefacientes y numerosos materiales digitales".

Reacciones

Las relaciones homosexuales no están ilegalizadas en Turquía, si bien el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado en numerosas ocasiones que los homosexuales son "pervertidos".

Protestas a favor de los derechos LGTBI+ en Estambul

Ante lo ocurrido, la coalición de organizaciones Red de Solidaridad de Defensores de los Derechos Humanos ha expresado su "gran preocupación" por estas "numerosas detenciones" y por este "ataque contra el movimiento LGBTI+ en general".

"Es inaceptable la criminalización de actividades legítimas y legales en el ámbito de los derechos LGTBI+ asociándolas con proxenetismo, obscenidad, tráfico de drogas y delitos similares", ha advertido el grupo, en el que participa, entre otras, Amnistía Internacional.